Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що на деокупованих територіях тривають роботи з відновлення електропостачання. Так, в Ізюмі повернули світло на ізюмський хлібзавод, що забезпечить роботою 1,5 тис. людей. Розпочала роботу Укрпошта. Також розпочали програму з повернення світла для 10 тис. мешканців.

Майже повністю відновлено живлення в Балаклії: світло мають близько 15 тис. мешканців. У Куп'янську майже 4 тис. жителів мають світло. Через проблеми з електропостачанням без світла на деокупованій Харківщині залишають понад 116 тис. мешканців.

На Херсонщині у звільнених пунктах уже, за можливості, працюють поліцейські з метою відновлення правопорядку та документування воєнних злочинів. Деякі з деокупованих населених пунктів отримали гуманітарну допомогу. Крім того, розпочали роботу три відділення Нової Пошти. Тривають заходи із відновлення енергозабезпечення та мобільного зв'язку.

Також Тимошенко повідомив, що тривають роботи з відновлення зруйнованих об'єктів. Так, у Сумській області відновлено 1204 об'єкти, у Запорізькій - 1147 об'єктів, а в Миколаївській - 1804 об'єкти.

12 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили 75 населених пунктів у Херсонській області.