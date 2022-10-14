З початку повномасштабної війни українські військові звільнили 1620 населених пунктів
Від 24 лютого 2022 року українські військові деокупували 1620 населених пунктів України від російських загарбників
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що на деокупованих територіях тривають роботи з відновлення електропостачання. Так, в Ізюмі повернули світло на ізюмський хлібзавод, що забезпечить роботою 1,5 тис. людей. Розпочала роботу Укрпошта. Також розпочали програму з повернення світла для 10 тис. мешканців.
Майже повністю відновлено живлення в Балаклії: світло мають близько 15 тис. мешканців. У Куп'янську майже 4 тис. жителів мають світло. Через проблеми з електропостачанням без світла на деокупованій Харківщині залишають понад 116 тис. мешканців.
На Херсонщині у звільнених пунктах уже, за можливості, працюють поліцейські з метою відновлення правопорядку та документування воєнних злочинів. Деякі з деокупованих населених пунктів отримали гуманітарну допомогу. Крім того, розпочали роботу три відділення Нової Пошти. Тривають заходи із відновлення енергозабезпечення та мобільного зв'язку.
Також Тимошенко повідомив, що тривають роботи з відновлення зруйнованих об'єктів. Так, у Сумській області відновлено 1204 об'єкти, у Запорізькій - 1147 об'єктів, а в Миколаївській - 1804 об'єкти.
- 12 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили 75 населених пунктів у Херсонській області.
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