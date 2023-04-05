"З початку війни я зібрала більше мільйона доларів на потреби України", - Світоліна
Тенісистка Еліна Світоліна, яка є амбасадоркою United24, зізналась, що з 24 лютого 2022 року зібрала більше мільйона доларів на потреби України
Про це повідомляє L’Equipe.
"Це мій обов’язок. У мене є ці можливості. Поїхати в Україну, зустрітись із президентом, поспілкуватись з людьми, які захищають нашу країну. Бути одним із голосів України, який ділиться з іншими історією моєї країни, підвищує поінформованість серед якомога більшої кількості людей, нагадує їм, наскільки значної допомоги ми потребуємо. Я роблю свій максимум за допомогою тенісу. З початку війни я зібрала більше мільйона доларів для України й для мого фонду. Я виконую місію заради моєї країни та народу", – сказала Світоліна.
28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.
Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.
- 22 лютого Світоліна розповіла про свою роботу як амбасадорки United24, і зізналась, що європейці втомились від війни.
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