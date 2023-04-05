"З початку війни я зібрала більше мільйона доларів на потреби України", - Світоліна

Про це повідомляє L’Equipe.

"Це мій обов’язок. У мене є ці можливості. Поїхати в Україну, зустрітись із президентом, поспілкуватись з людьми, які захищають нашу країну. Бути одним із голосів України, який ділиться з іншими історією моєї країни, підвищує поінформованість серед якомога більшої кількості людей, нагадує їм, наскільки значної допомоги ми потребуємо. Я роблю свій максимум за допомогою тенісу. З початку війни я зібрала більше мільйона доларів для України й для мого фонду. Я виконую місію заради моєї країни та народу", – сказала Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.

Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.