З "Реалу" хотіли здерти 10 млн євро за скандальні записи розмов президента клубу
У Іспанії журналіста Хосе Антоніо Абеллана звинуватили у шантажі президента "Реала" Флорентіно Переса
Про це заявив інший журналіст Карлос Бустільо в етері програми El Transistor на радіостанції Onda Cero.
За його словами, Абеллан 10 років тому шантажував "Реал" оприлюдненням аудіозаписів, на яких президент клубу Флорентіно Перес критикував футболістів Ікера Касільяса, Кріштіану Роналду, Рауля та головного тренера команди Жозе Моурінью.
За твердженням Бустільо, у 2011 році Абеллан зустрівся в одному з мадридських ресторанів з віцепрезидентом "Реалу" Едуардо Фернандесом де Бласом та запропонував знищити файли за 10 млн євро, але клуб відповів відмовою.
Розшифровки аудіозаписів були опубліковані газетою El Confidencial на початку цього тижня.
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Нагадаємо, 14 липня у Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу" Флорентіно Переса, який назвав тодішнього лідера мадридського клубу Кріштіану Роналду - ідіотом.
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