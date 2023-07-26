З регіонів РФ почали повертати "евакуйованих" українців до окупованого Маріуполя, але їм немає де жити, - Андрющенко
Російські регіони почали повертати маріупольських "біженців" додому - Тамбов повернув перших 30 людей до Маріуполя. Серед них - 24 людини не мають житла
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Росіяни щось будують. Насправді у місті великий галас та незадоволення, бо почалося будівництво для іпотеки, яке розраховане на росіян. Там мета - привласнення бюджетних російських грошей, але це вказує на те, що про маріупольців ніхто не збирається дбати", - сказав він.
Андрющенко додав, що люди залишаються без житла.
"Це погіршується тим, що російські регіони почали повертати маріупольських "біженців" додому. Не дуже заможні регіони. Нещодавно Тамбов повернув перших 30 людей до Маріуполя. Людям сказали, що по телевізору показують, що все відновлено і відправили додому. З 30 людей, що приїхало - у 24-х немає будинку взагалі, росіяни його вже демонтували. Люди вештаються містом і не знають, де їм бути", - підсумував радник міського голови.
- У квітні стало відомо, що у Маріупольському районі Донецької області російські загарбники виселяють місцевих жителів з села заради розміщення своїх військових.
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