З Росією не може бути жодного компромісу: окупанти мають відповісти за все, - український військовий Тетерук
Народний депутат VIII скликання, український захисник Андрій Тетерук переконаний, що з країною-агресоркою Росією не може бути жодного компромісу, адже окупанти мають відповісти за всі злочини, які вони чинять щодо українців
Український воїн висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Не може бути жодного компромісу з ворогом, на кшталт, трішечки поділитися територією, трішечки пробачити окупантам злочини, які вони коять із 2014-го року. Необхідно зробити усе можливе, щоб, відновивши наш суверенітет, ми могли підійти до питання притягнення Російської Федерації до відповідальності", - зазначив Тетерук.
Військовий наголосив, що наша головна мета - знищення окупантів.
"Головна мета діяльності Збройних сил та всієї української нації - це знищення військ Російської Федерації та звільнення нашої землі від окупантів аж до кордонів, які закріплені в Конституції України. Ніяких інших варіантів немає", - зауважив Андрій Тетерук.
- За інформацією Генерального штабу ЗСУ з 24 лютого до 1 липня РФ втратила близько 35 750 окупантів, 3736 бронемашин, 1577 танків, 186 гелікоптерів і 15 суден.
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