З Росії йде один з найбільших виробників кави - компанія Tchibo

Відповідне рішення було опубліковано на сайті компанії.

"Ми приголомшені війною проти України й трагедією, яку вона викликала. Наші думки з усіма жертвами в регіоні й мільйонами людей, яких війна змусила покинути свої будинки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія Tchibo GmbH до кінця року продовжить постачання кави Tchibo і Davidoff, потім марку перейменують.

У компанії заявили, що надавали в Росію тільки кавові продукти, а після початку війни в Україні постачання кави припинилися. Також компанія припинила роботу російського підприємства з обсмажування кави і всю маркетингову діяльність і присутність в інтернеті.

Tchibo виробляла каву на заводі "Гранд-НН" в Нижньогородській області і частково імпортувала продукцію з іноземних майданчиків. При цьому в 2020 році понад 70% бізнесу Tchibo припало на продаж товарів російського виробництва. Минулого року виторг російської компанії збільшилася на 7%, до 3,18 млрд руб.

30 березня український програміст створив сайт з переліком компаній, які продовжують працювати в Росії. Він називається Don't Fund War. У переліку присутні американські, європейські та китайські фірми. На сайті можна знайти інструкцію, як стимулювати ці компанії покинути РФ.

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