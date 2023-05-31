З Росії заборонили вивозити патрони і гільзи
Російський уряд тимчасово заборонив експорт з країни патронів і гільз до нарізної вогнепальної зброї
Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.
Заборона на експорт поширюється на патрони для цивільних і службових гвинтівок та гільзи для гвинтівок певних калібрів.
Однак, ця заборона не поширюється на експорт гільз і патронів для забезпечення діяльності російських військових. Зазначається, що це рішення спрямоване на захист інтересів держави.
Відповідну постанову підписав голова російського уряду Михайло Мішустін 31 травня 2023 року. Діятиме вона до 31 грудня 2023 року.
- Нагадаємо, що авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що Росія здатна виготовляти близько 70 ракет на місяць.
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