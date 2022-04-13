З "Шахтаря" пішов бразилець, який відіграв за клуб 11 років

Про це повідомляє офіційний сайт "Інтернасьонала".

Алан Патрік підписав з бразильцями контракт на три роки. За даними Transfermarkt клуб з Порту-Алегрі заплатив за хавбека 2 млн євро.

30-річний Алан Патрік грав за "Шахтар" з 2011 року з перервами на оренду в бразильських "Інтернасьоналі", "Палмейрасі" та "Фламенго". Кар'єру півзахисник розпочинав у "Сантосі".

Загалом бразилець зіграв за "Шахтар" 178 матчів, забив 26 голів та віддав 35 результативних передач.

Через повномасштабну російську агресію ФІФА дозволила легіонерам, які виступають в українських клубів, розірвати з ними контракти та шукати інші команди.

12 квітня "Шахтар" оголосив, що Ярослав Ракицький зіграє за команду в благодійних матчах.

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