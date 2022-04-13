З "Шахтаря" пішов бразилець, який відіграв за клуб 11 років
Бразильський півзахисник Алан Патрік перейшов з "Шахтаря" до "Інтернасьонала"
Про це повідомляє офіційний сайт "Інтернасьонала".
Алан Патрік підписав з бразильцями контракт на три роки. За даними Transfermarkt клуб з Порту-Алегрі заплатив за хавбека 2 млн євро.
30-річний Алан Патрік грав за "Шахтар" з 2011 року з перервами на оренду в бразильських "Інтернасьоналі", "Палмейрасі" та "Фламенго". Кар'єру півзахисник розпочинав у "Сантосі".
Загалом бразилець зіграв за "Шахтар" 178 матчів, забив 26 голів та віддав 35 результативних передач.
Через повномасштабну російську агресію ФІФА дозволила легіонерам, які виступають в українських клубів, розірвати з ними контракти та шукати інші команди.
- 12 квітня "Шахтар" оголосив, що Ярослав Ракицький зіграє за команду в благодійних матчах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе