"Шахтар" оголосив про повернення Ракицького

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Центральний оборонець вже готується до товариських матчів разом з командою.

"Ярослав Ракицький 12 квітня долучився до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах. Футболіст прибув до розташування "гірників" на тренувальній базі турецької збірної і разом із командою готуватиметься до найближчих ігор", - заявили у "Шахтарі".

32-річний Ракицький виступав за "Шахтар" з 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 голів та разом з донеччанами здобув 19 трофеїв.

Захисник може знову зіграти за "Шахтар" вже 14 квітня, коли український клуб зустрінеться у Гданську з польською "Лехією".

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