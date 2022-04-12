"Шахтар" оголосив про повернення Ракицького
Футбольний клуб "Шахтар" оголосив, що Ярослав Ракицький зіграє за команду в благодійних матчах
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Центральний оборонець вже готується до товариських матчів разом з командою.
"Ярослав Ракицький 12 квітня долучився до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах. Футболіст прибув до розташування "гірників" на тренувальній базі турецької збірної і разом із командою готуватиметься до найближчих ігор", - заявили у "Шахтарі".
32-річний Ракицький виступав за "Шахтар" з 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 голів та разом з донеччанами здобув 19 трофеїв.
Захисник може знову зіграти за "Шахтар" вже 14 квітня, коли український клуб зустрінеться у Гданську з польською "Лехією".
- 2 березня Ярослав Ракицький пішов з російського "Зеніту".
- 28 березня Ракицький вперше вийшов на поле після розірвання контракту із "Зенітом" та зіграв за харківський "Металіст".
- 9 квітня з поразки від грецького "Олімпіакоса" донецький "Шахтар" розпочав серію благодійних матчів.
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