З території Святогірської Лаври евакуювали групу цивільних, на місці залишились близько 600 людей

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка.", - йдеться у повідомленні.

Наразі вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Зазначають, що Україна продовжує працювати над створенням гуманітарного коридору для евакуації людей, які перебувають на території Лаври.

"На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят", - повідомляють у розвідці.

9 травня російські війська прицільними ударами знищили скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату у Донецькій області.

1 червня територія Святогірської Лаври знову піддалась артилерійському обстрілу з боку окупаційних військ.

4 червня внаслідок російського обстрілу загорівся дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП.

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