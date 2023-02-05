З тіла пораненого українського військового вилучили бойову частину гранати типу ВОГ
Лікар-хірург видалив з тіла пораненого військового бойову частину гранати типу ВОГ
Про це командування Медичних сил ЗСУ повідомило у facebook.
Зазначається, що лікар-хірург при огляді пораненого бійця виявив бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила під шкіру, та прийняв негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.
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Найближчим часом військового евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.
- 26 січня повідомлялося, що у 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації. Це на 20% більше, ніж у 2021-му і найбільше за весь час існування незалежної України.
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