Про це командування Медичних сил ЗСУ повідомило у facebook.

Зазначається, що лікар-хірург при огляді пораненого бійця виявив бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила під шкіру, та прийняв негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.

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Найближчим часом військового евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.