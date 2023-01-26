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Українські медики 2022 року провели рекордну кількість трансплантацій

26 січня, 2023 четвер
15:12
Здоров'я трансплантація

У 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації. Це на 20% більше, ніж у 2021-му і найбільше за весь час існування незалежної України

Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я.

Наразі трансплантацію органів в Україні проводять 32 медичні центри. Минулого року 275 українців отримали нову нирку, 74 – печінку і 35 – нове серце. У МОЗ зауважують, що в Україні поступово збільшується відсоток органних трансплантацій від померлого донора. У 2021 році ця цифра становила 53,7%, а у 2022 – вже 55%. Це пов'язано з тим, що дедалі більше українців усвідомлює: їхня згода на забір органів у померлого родича може врятувати чиєсь життя.

Також за минулий рік українські трансплантологи провели 223 пересадки гемопоетичних стовбурових клітин: 192 – дорослим пацієнтам і 31 – дітям. Ці клітини унікальні тим, що дозволяють відновлювати нормальне кровотворення у хворих. Коли через хворобу в людини утворюються ненормальні клітини крові або ж нормальні клітини не утворюються взагалі, їх потрібно замінити здоровими клітинами. Тож у МОЗ закликають українців закликають ставати донорами стовбурових клітин. Для цього потрібно зареєструватися в Українському реєстрі потенційних донорів. Це можна зробити, перейшовши за цим посиланням

Донором може стати будь-яка здорова людина від 18 до 35 років. Старші 35, але молодші 45 років, також можуть залишити свої дані, але за реєстрації їм доведеться сплатити 35 євро (приблизно 1400 гривень). Реєстрація молодших донорів здійснюється за кошти благодійників. Вважається, чим молодший донор, тим краще буде відновлюватися пацієнт. Всі, хто вже є у реєстрі, можуть ділитися своїм кістковим мозком, допоки їм не виповниться 60 років.    

  • У Львові провели другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора. Донорський орган отримав батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС

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