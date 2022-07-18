З тимчасово окупованих територій Харківщини 18 липня евакуювали 943 людини, - ОВА
З тимчасово окупованих територій Харківщини 18 липня евакуювали 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні вдалося провести чергову евакуацію із тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей", - написав голова ОДА.
Також Синєгубов наголосив, що наразі усі люди отримали необхідну допомогу й знаходяться в безпеці.
"Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу", - зазначив він.
Російські війська щодня завдають ракетних ударів по Харківщині, мирні мешканці отримують поранення або гинуть.
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