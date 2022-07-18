Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні вдалося провести чергову евакуацію із тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей", - написав голова ОДА.

Також Синєгубов наголосив, що наразі усі люди отримали необхідну допомогу й знаходяться в безпеці.

"Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Російські війська щодня завдають ракетних ударів по Харківщині, мирні мешканці отримують поранення або гинуть.

На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків.

На Харківщині окупанти вбили трьох людей, ще трьох поранили, обстріляли будинок, школу та магазин.

Росіяни вдарили ракетами по житловому району Харкова, унаслідок чого поранено 6 жінок, зокрема дитину, пошкоджено будинки.

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