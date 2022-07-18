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З тимчасово окупованих територій Харківщини 18 липня евакуювали 943 людини, - ОВА

18 липня, 2022 понедiлок
19:37
війна з Росією евакуація

З тимчасово окупованих територій Харківщини 18 липня евакуювали 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні вдалося провести чергову евакуацію із тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирних мешканців, з них - 216 дітей", - написав голова ОДА.

Також Синєгубов наголосив, що наразі усі люди отримали необхідну допомогу й знаходяться в безпеці.

"Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Російські війська щодня завдають ракетних ударів по Харківщині, мирні мешканці отримують поранення або гинуть.

  • На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків.
  • На Харківщині окупанти вбили трьох людей, ще трьох поранили, обстріляли будинок, школу та магазин.
  • Росіяни вдарили ракетами по житловому району Харкова, унаслідок чого поранено 6 жінок, зокрема дитину, пошкоджено будинки.

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Україна
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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