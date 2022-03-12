Z-трофеї, вбиті окупанти і полонений: на Луганщині прикордонники та ЗСУ змусили росіян відступити зі втратами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Еспресо.TV.



Українські військові знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також орки мають втрати в живій силі.



Крім того, в результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.





"Прикордонники, разом з військовослужбовцями ЗСУ, НГУ та іншими захисниками України продовжують боронити нашу землю, наочно демонструючи ворогу давню істину: хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже", - зазначили в ДПСУ.





Фото: ДПСУ

Нагадаємо, окупанти РФ захопили східні околиці Маріуполя та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині.