Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Поки що деталі щодо розширення роботи "зернового коридору" нам невідомі. Ми знаємо, що обговорювались можливості включення порту міста Миколаєва в роботу по експорту українського зерна. Якщо говорити про функціонування "зернового коридору", то його робота продовжується. За останній тиждень було експортовано понад 1 млн тонн зернових з України", - розповіла Трофімцева.

Амбасадорка наголосила на важливості роботи "зернового коридору" для України.

"За час роботи "зернового коридору" з України було експортовано понад 14 млн тонн зернових. Я хочу наголосити, що робота цієї ініціативи досить важлива для українських фермерів. Оскільки вони мають отримувати кошти за вирощену продукцію. Їм потрібно її продавати. Саме тому ми зацікавлені в тому, щоб робота "зернового коридору" була подовжена та розширена", - додала вона.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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