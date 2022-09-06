З українських портів вийшли ще 6 суден із зерном
З портів Одещини вийшли шість зернових суден
Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.
Станом на ранок 6 вересня з Одеських портів "зерновим коридором" вийшли шість суден із зерном.
"Відвантаження зерна триває в плановому режимі", - ідеться в повідомлені.
- За 29 днів роботи "зернового коридору" з України вийшли 56 суден, на бортах яких сумарно було вивезено понад 1,3 млн тонн зерна.
- 4 вересня "зерновим коридором" з українських портів вийшов найбільший караван суден, який перевозить 282,5 тис. тонн української агропродукції до восьми країн світу.
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