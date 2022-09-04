З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з 282,5 тис. тонн української агропродукції
З портів Великої Одеси сьогодні, 4 вересня, вийшов найбільший караван суден, на борту якого 282,5 тис. тонн української агропродукції. Він прямує до 8 країн світу
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 4 вересня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден – це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".
"Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" – 5, а з порту "Одеси" – 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу", - пише пресслужба.
Також зазначається, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден з 2 млн тонн агропродукції вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу.
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