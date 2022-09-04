З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з 282,5 тис. тонн української агропродукції

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 4 вересня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден – це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".

"Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" – 5, а з порту "Одеси" – 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу", - пише пресслужба.

Також зазначається, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден з 2 млн тонн агропродукції вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

23 липня після 11 ранку РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок чого загорівся морський порт. Пізніше міноборони Росії визнало, що російські війська вдарили по порту.

27 серпня з одеських портів вийшло три зернових судна. А 28 серпня з українських портів вийшло ще шість суден із зерновою продукцією.

29 серпня з одеських портів вийшло ще три судна із українською зерновою продукцією.