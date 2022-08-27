З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією
Ще три судна вийшли з портів України "зерновим коридором" 27 серпня
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.
"Продовжується робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерновими вантажами.
Відомо, що з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
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