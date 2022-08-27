З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

"Продовжується робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерновими вантажами.

Відомо, що з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

22 липня Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.

Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові