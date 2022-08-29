З портів Одещини вийшло ще три судна із зерном, – міноборони Туреччини

Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.

"Відвантаження зерна триває в плановому режимі", - ідеться в повідомлені.

Станом на ранок 29 серпня з українських портів в Одесі "зерновим коридором" вийшло ще три судна.

Відомо, що за 20 днів роботи "зернового коридору" з портів вийшло 27 суден, на яких сукупно 970 тонн зерна. Щодня це число збільшується.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

23 липня після 11 ранку РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок чого загорівся морський порт. Пізніше міноборони Росії визнало, що російські війська вдарили по порту.

27 серпня з одеських портів вийшло три зернових судна. А 28 серпня з українських портів вийшло ще шість суден із зерновою продукцією.