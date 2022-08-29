З портів Одещини вийшло ще три судна із зерном, – міноборони Туреччини
29 серпня з одеських портів вийшло ще три судна із українською зерновою продукцією
Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.
"Відвантаження зерна триває в плановому режимі", - ідеться в повідомлені.
Станом на ранок 29 серпня з українських портів в Одесі "зерновим коридором" вийшло ще три судна.
Відомо, що за 20 днів роботи "зернового коридору" з портів вийшло 27 суден, на яких сукупно 970 тонн зерна. Щодня це число збільшується.
- 22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.
- 23 липня після 11 ранку РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок чого загорівся морський порт. Пізніше міноборони Росії визнало, що російські війська вдарили по порту.
- 27 серпня з одеських портів вийшло три зернових судна. А 28 серпня з українських портів вийшло ще шість суден із зерновою продукцією.
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