З вікна в лікарні Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" окупантів
Так звана поліція в тимчасово окупованому Мелітополі затримала хлопця, опісля доправивши його до лікарні. У медзакладі він вистрибнув із вікна, парубок загинув
Про це в телеграмі розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
"Немита Росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства - проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами", - написав він.
За даними мера молодого хлопця доставили в травматологічне відділення лікарні Мелітополя під конвоєм "поліцаїв"-окупантів. Пізніше він вистрибнув із медзакладу на п'ятому поверсі, парубок загинув.
- Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що на тимчасово захопленій території Запорізької області після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи. За його даними, станом на 26 березня в катівнях Мелітополя росіяни тримали 500 жителів міста.
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