З вікна в лікарні Мелітополя вистрибнув хлопець, якого затримала "поліція" окупантів

Про це в телеграмі розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Немита Росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства - проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами", - написав він.

За даними мера молодого хлопця доставили в травматологічне відділення лікарні Мелітополя під конвоєм "поліцаїв"-окупантів. Пізніше він вистрибнув із медзакладу на п'ятому поверсі, парубок загинув.