Росіяни тримають у катівнях 500 жителів Мелітополя, - мер
На тимчасово захопленій території Запорізької області після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи
Про це в етері національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти намагаються знайти тих людей, які чинять спротив, і сьогодні понад 500 цивільних мелітопольців перебувають у катівнях рашистів", - сказав він.
Також мер додав, що після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи і ця фільтрація проходить вкрай жорстко.
"Це обшуки, ув'язнення, тортури, знущання", - зазначив Федоров.
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Мер зазначив, що російських військових стає більше, вони заїхали в Мелітополь та Веселе. Окупанти забороняють людям залишати домівки, вводять комендантські години. Це робиться для того, за словами Федорова, аби люди не бачили пересування російської військової техніки й не могли передати цю інформацію ЗСУ.
- Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
- У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі.
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