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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни тримають у катівнях 500 жителів Мелітополя, - мер

26 березня, 2023 неділя
13:13
війна з Росією Мелітополь

На тимчасово захопленій території Запорізької області після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи

Про це в етері національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти намагаються знайти тих людей, які чинять спротив, і сьогодні понад 500 цивільних мелітопольців перебувають у катівнях рашистів", - сказав він.

Також мер додав, що після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи і ця фільтрація проходить вкрай жорстко.

"Це обшуки, ув'язнення, тортури, знущання", - зазначив Федоров.

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Мер зазначив, що російських військових стає більше, вони заїхали в Мелітополь та Веселе. Окупанти забороняють людям залишати домівки, вводять комендантські години. Це робиться для того, за словами Федорова, аби люди не бачили пересування російської військової техніки й не могли передати цю інформацію ЗСУ.

  • Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
  • У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
  • За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі. 
Суспільство
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Мелітополь
російська армія
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окупанти
Запорізька область
військовий переворот
воєнні злочини Росії
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