Росіяни тримають у катівнях 500 жителів Мелітополя, - мер

Про це в етері національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти намагаються знайти тих людей, які чинять спротив, і сьогодні понад 500 цивільних мелітопольців перебувають у катівнях рашистів", - сказав він.

Також мер додав, що після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи і ця фільтрація проходить вкрай жорстко.

"Це обшуки, ув'язнення, тортури, знущання", - зазначив Федоров.

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Мер зазначив, що російських військових стає більше, вони заїхали в Мелітополь та Веселе. Окупанти забороняють людям залишати домівки, вводять комендантські години. Це робиться для того, за словами Федорова, аби люди не бачили пересування російської військової техніки й не могли передати цю інформацію ЗСУ.