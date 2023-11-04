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З затримкою на добу: у Білорусі зафіксували порушення повітряного простору з боку Польщі

4 листопада, 2023 субота
00:28
Світ кордон Польща

МЗС Білорусі в п’ятницю викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського через нібито інцидент із порушенням повітряного простору, який відбувся напередодні

Про це йдеться у заяві білоруського МЗС.

Польському дипломату, як стверджується, оголосили "рішучий протест у зв'язку з черговим фактом порушення 2 листопада державного кордону Республіки Білорусь повітряним судном з боку Республіки Польща".

"Зажадали проведення ретельного розслідування цього інциденту та вжиття дієвих заходів щодо виключення подібних випадків у майбутньому", – додали в зовнішньополітичному відомстві Білорусі.

Голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко окремо чотирма мовами прокоментував інцидент, заявивши, що напередодні "польський легкомоторний літак у процесі патрулювання неодноразово перетнув кордон РБ на глибину до 200 метрів".

"Від початку вересня Польща здійснила 5 подібних інцидентів, які можна охарактеризувати як "на межі", – додав Ревенко.

Ані він, ані МЗС Білорусі не пояснили, чому Мінську знадобилась доба на виклик голови посольства Польщі, тоді як два попередні рази це відбувалось із затримкою в кілька годин.

Порушення повітряного простору Польщі та Білорусі

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань. Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

Польща
Білорусь
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