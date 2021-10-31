З завтрашнього дня проїзд у міському транспорті Запоріжжя буде за довідками
Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада 2021 року і не стосуватимуться до дітей та підлітків до 18 років
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, який зараз виконує обов'язки міського голови, розповідає Еспресо.TV.
Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний лише тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя.
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Дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті контролюватиметься спільними мобільними групами.
При цьому в Управлінні з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради запорізькому виданню Індустріалка повідомили, що перевізники поінформовані про зміни у роботі міського громадського транспорту.
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