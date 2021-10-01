"З жахом дізналася про кількість цивільних жертв": посол Британії закликала РФ вивести війська з України і допустити спостерігачів
Посол Великої Британії в Україні закликала Росію вивести свої війська і озброєння з окупованих територій України та не заважати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Про це Сіммонс написала у Twitter.
"З жахом дізналася із звітів СММ ОБСЄ, що кількість цивільних жертв через обстріли на сході України є найбільшою після припинення вогню в липні 2020. Росія повинна вивести своїх військових і зброю з України і припинити обмежувати доступ для СММ. Прозорість важлива. Невинні життя під загрозою", - написала Сіммонс.
Раніше ОБСЄ заявила, що у вересні 2021 року в зоні Операції об'єднаних сил зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню за час так званого "перемир'я", що почалось у липні 2020 року.
- Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ помітили на окупованих територіях сходу України новітнє російське озброєння.
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