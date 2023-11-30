За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
З початку 2023 року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти. Постраждали 11 тисяч українців, 2 тисячі - загинули
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з послами країн G7, повідомила пресслужба МВС.
За словами Клименка, за 11 місяців росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тис. громадян постраждали, 2 тис. - загинули. Він додав, що найбільше обстрілів було у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
Він подякував послам за візит та надану допомогу.
"Без вашої підтримки, підтримки Великої сімки. нам не вдалося б багато чого втілити з того, що ми вже зробили. Цю підтримку ми відчуваємо не тільки в МВС, всередині країни, а й на полі бою", - заявив Клименко.
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