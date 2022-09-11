За 200 днів повномасштабної війни з РФ правоохоронці розшукали понад 5,5 тис. зниклих дітей
Станом на 11 вересня правоохоронці розшукали 5532 зниклі дитини, ще 233 діток розшукують
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, за 200 днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції знайшли 5532 зниклі дитини.
"Знайшли 5532 зниклі дитини. 233 діток ще розшукуємо. Всього за час повномасштабної війни в Україні 383 дитини загинуло, 747 – поранено", - пише Клименко.
Також голова Нацполіції зазначив, що всього з 24 лютого підрозділи поліції зареєстрували понад 103 тис. злочинів та відкрили понад 31,8 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.
Правоохоронці у рамках розмінування оглянули 10 тис. гектарів території.
"Наші вибухотехніки виявили та вилучили близько 110 тис. вибухонебезпечних предметів та майже 3 тонни вибухових речовин. Знищили понад 29 тис. нерозірваних снарядів", - інформує Клименко.
Також повідомляється про заблокування понад 6,2 тис. російських інформканалів із загальною аудиторією майже 87 млн користувачів.
- Офіс генпрокурора оприлюднив дані за 10 вересня 2022 року про дітей, які постраждалих повномасштабної війни в Україні. Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе