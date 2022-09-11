English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За 200 днів повномасштабної війни з РФ правоохоронці розшукали понад 5,5 тис. зниклих дітей

За 200 днів повномасштабної війни з РФ правоохоронці розшукали понад 5,5 тис. зниклих дітей

11 вересня, 2022 неділя
14:43
війна з Росією 200 днів незламності

Станом на 11 вересня правоохоронці розшукали 5532 зниклі дитини, ще 233 діток розшукують

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, за 200 днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції знайшли 5532 зниклі дитини.

"Знайшли 5532 зниклі дитини. 233 діток ще розшукуємо. Всього за час повномасштабної війни в Україні 383 дитини загинуло, 747 – поранено", - пише Клименко.

Також голова Нацполіції зазначив, що всього з 24 лютого підрозділи поліції зареєстрували понад 103 тис. злочинів та відкрили понад 31,8 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.

"Відкрили 1325 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 222 особи в статусі підозрюваних. 126 обвинувальних актів уже передано в суд. Викрили 104 ДРГ та затримали понад 1,7 тис. осіб за підозрою у диверсійній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці у рамках розмінування оглянули 10 тис. гектарів території.

"Наші вибухотехніки виявили та вилучили близько 110 тис. вибухонебезпечних предметів та майже 3 тонни вибухових речовин. Знищили понад 29 тис. нерозірваних снарядів", - інформує Клименко.

Також повідомляється про заблокування понад 6,2 тис. російських інформканалів із загальною аудиторією майже 87 млн користувачів.

  • Офіс генпрокурора оприлюднив дані за 10 вересня 2022 року про дітей, які постраждалих повномасштабної війни в Україні. Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
російська армія
поліція
Читайте також:
Матеуш Моравецький
11 вересня, 2022 неділя
Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років
карта бойових дій
9 вересня, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4–9 вересня. Харківщина
10 вересня, 2022 субота
Пітерських мундепів, які закликали Путіна до відставки через держзраду, викликали у поліцію
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 вересня
16:05
Рамзан Кадиров
Кадиров відправить проти України понад 3 тис. нових найманців
15:59
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська: пошкоджено багатоповерхівку
15:48
Лавров
Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
15:47
Ірландія
В Ірландії розпочався експеримент з гарантованого доходу для творчих професій
15:45
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Ситуація біля Бахмута та Краматорська дуже складна. Ворог готується до лобової атаки, - депутат Дружківської міської ради Довбня
15:39
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Всі надії Путіна на перемир'я отримали 8 вересня потужну відсіч, - Піонтковський
15:36
Урсула фон дер Ляєн
Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС, - президентка Єврокомісії
15:25
окупанти танк
У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста
15:24
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може мобілізувати 300-400 тис. "зомбованих" людей, - військовий експерт Притула
15:09
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Дніпро-1" розгромив "Металіст 1925", результати інших матчів 4-го туру
15:08
Російський винищувач Су-34
Російські льотчики хочуть втекти до Латинської Америки. ГУР оприлюднило їхні імена
15:01
Україна - Польща, Олексій Лень (праворуч)
Україна програла Польщі у 1/8 фіналу Євробаскету-2022
14:59
Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя
Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя
14:31
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
Через контрнаступ ЗСУ на Харківщині окупанти відмовилися від наміру щодо "референдумів", - росЗМІ
14:13
Нейт Діас та Тоні Фергюсон (ліворуч)
Кривдник Макгрегора ефектно переміг "гільйотиною" у прощальному бою в UFC
14:11
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Російські окупанти планують знову обстріляти ЗАЕС і звинуватити в цьому Україну, - розвідка
14:05
шкільні підручники
У Балаклії окупанти цілеспрямовано вилучали зі шкіл українські підручники. Є документи, - журналіст Казанський
14:02
Ексклюзив
Шойґу і Герасімов
Вище військове керівництво Росії втратило контроль над управлінням своїх підрозділів на Харківщині, - офіцер ЗСУ Басараб
13:54
Покровськ після обстрілів РФ
Рашисти вдарили ракетами по Покровську: 6 загиблих, 5 поранених
13:51
У Слов'янську попрощалися з нацгвардійцем Миколою Лизенко
13:49
Вчені COVID-19
Забруднене повітря впливає на розвиток раку: вчені зробили прорив у дослідженні захворювання
13:34
Денис Шмигаль
Україна має амбіцію за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль
13:34
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
На Херсонщині окупанти оголосили про мобілізацію місцевого населення, - журналіст Молчанов
13:25
Air Moldova
"Ізоляція держави-агресора має бути тотальною": МЗС України привітало рішення Молдови про заборону польотів до РФ
13:21
Наталка Діденко
Волого, хмарно, з періодичними дощами. Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 12 вересня
13:07
Су-34
У Криму з невідомих причин впав літак Су-34, - росЗМІ
12:56
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти втікають навіть з тих міст Луганщини, які захопили ще у 2014 році, - Гайдай
12:41
діти
Через збройну агресію РФ в Україні 747 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості
12:36
Air Moldova
Молдовська авіакомпанія Air Moldova готова через суд добитися відновлення рейсів до Москви
12:24
У Вознесенську є "прильоти". Поранено цивільних
12:23
ППО
Над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету
12:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар та євро
12:09
"Єкатеріна = Путін": в Одесі невідомі розписали пам’ятник Катерині ІІ
11:58
Валерій Залужний
Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км
11:46
Ударні дрони СБУ перетворили на металобрухт 70 російських танків
11:32
Павло Клімкін
Давид, який перемагає Голіафа - це вже не міф, ми змінили геополітику 21 століття, - Клімкін
11:30
Ексклюзив
ЗСУ
Контрнаступу ЗСУ на Харківщині передувала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації росіян, - військовий експерт Ступак
11:28
покинуті позції окупантів
На Харківщині окупанти тікають з Козачої Лопані на Бєлгород, - мер Дергачів
11:15
Зеленський повідомив про деокупацію ще одного населеного пункту Харківщини
11:12
Ексклюзив
Крим- це Україна
Кримчани вже шукають, де придбати прапор України, - речник Одеської ОВА Братчук
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV