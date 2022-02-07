За 2021 рік система автофіксації порушень ПДР нарахувала штрафів на 1 млрд грн

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.



Відомо, що це результат роботи лише 246 пристроїв автоматичної фіксації ПДР, які на сьогодні встановлені у 24 містах в 15 областях.



Крім того, статистика свідчить, що кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується.



Як зазначається, на сьогодні залишаються несплаченими 1 327 440 штрафів. Це майже третина від усіх штрафів, що були нараховані системою автоматичної фіксації з моменту її впровадження.



Зокрема, за 2021 році кількість несплачених штрафів зросла на 19%.

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