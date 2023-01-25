Про це мовиться в Урядовому порталі.

"Рішення Уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів", - зазначив Денис Кудін, перший заступник міністра економіки.

Нагадаємо, від 10 грудня 2021 року пластикові пакети в українських супермаркетах стали платними.

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