За 2022 рік українці скоротили використання пластикових пакетів на 40-90%, - мінекономіки
Від початку дії рішення уряду про встановлення мінімальної ціни на пластикові пакети українці скоротили їх споживання на 40-90%
Про це мовиться в Урядовому порталі.
"Рішення Уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів", - зазначив Денис Кудін, перший заступник міністра економіки.
- Нагадаємо, від 10 грудня 2021 року пластикові пакети в українських супермаркетах стали платними.
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