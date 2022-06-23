За 23 червня окупанти на Донеччині вбили 6 цивільних жителів
За неповну добу 23 червня через російські обстріли в Донецькій області загинуло 6 цивільних жителів
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 23 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Пришибі, 2 в Авдіївці та 1 у Часовому Ярі. Ще 5 людей сьогодні дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", – написав Кириленко.
- Нагадаємо, 22 червня Павло Кириленко повідомив, що ЗСУ контролюють майже половину Донецької області.
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