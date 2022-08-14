За 30 км від Харкова йдуть запеклі бої, - солдат Нацгвардії Дорошенко
Депутат Харківської обласної ради, солдат Нацгвардії Олександр Дорошенко розповів, що північніше Харкова ворог намагається проводити наступальні дії, але ЗСУ дають відсіч
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вночі армія РФ вдарила ракетою С-300 по місту Слобожанське. На відстані 30 км від Харкова йдуть запеклі бої. Ворог намагається повернути звільнені міста. Північ Харкова – стратегічно важливий напрямок. Північна Салтівка розташована на відстані 2 км від окружної дороги, за окружною дорогою є село Циркуни, яке ЗСУ звільнили від окупації. По Циркунах ворог гатить кожен день з важкого озброєння", - зауважив Дорошенко.
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