Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вночі армія РФ вдарила ракетою С-300 по місту Слобожанське. На відстані 30 км від Харкова йдуть запеклі бої. Ворог намагається повернути звільнені міста. Північ Харкова – стратегічно важливий напрямок. Північна Салтівка розташована на відстані 2 км від окружної дороги, за окружною дорогою є село Циркуни, яке ЗСУ звільнили від окупації. По Циркунах ворог гатить кожен день з важкого озброєння", - зауважив Дорошенко.

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