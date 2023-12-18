За $450 "допомагали" скласти іспит водіям: у Києві викрили схему працівників автошкіл

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, за гроші підозрювані пропонували слухачам автошколи "допомогти" продемонструвати високі навички водіння під час складання практичного іспиту на право водіння транспортних засобів.

Для цього вони облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора, й таким чином мали можливість самостійно керувати автомобілем, а майбутні водії лише крутили кермо, а у разі необхідності імітували перемикання коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту.

Правоохоронці встановили, що інший учасник схеми – адміністратор територіального сервісного центру "не помічав порушень" та виставляв позитивну оцінку.

Вартість такої «послуги» становила $450 з людини.

Правоохоронці затримали учасників схеми під час отримання чергового хабаря.

Трьом працівникам приватних автошкіл інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайство (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України). Адміністратору одного з територіальних сервісних центрів МВС у місті Києві – службове підроблення (ч.1 ст. 366 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідково. Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.