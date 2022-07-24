ЗСУ готуються розпочати контрнаступальні дії в Херсонській області

5 місяців війни довели, що ворог не здатний досягти військової переваги над Збройними силами України. Для цього в Росії немає ресурсів та можливостей. Перелому на фронтах на користь України ще немає, однак керівництво України вже говорить про створення передумов для контрнаступальних та наступальних операцій. В першу чергу це стосується Півдня України. Американський Інститут війни повідомив, що Збройні сили України готуються до того, щоб розпочати контрнаступ в Херсонській області, проте інформація про хід та темпи цього контрнаступу буде обмежена. Сьогодні вже стало зрозумілим, що контрнаступ української армії в Херсонській області був найпоказовіший за останні три тижні. На рівні Олександрівки та Високопілля українські війська будуть просуватись вглиб Херсонської області. Підрозділи Збройних сил України поступово рухаються трасою М-14 в бік Херсона. Українські війська змогли пробити першу інженерну лінію оборони ворога, а в деяких місцях і другу лінію. Також українські далекобійні засоби знищують російські лінії постачання та склади з боєприпасами. Це змусило ворога підвозити боєприпаси вантажівками, прикриваючи це гуманітарною допомогою.





ЗСУ завершують знищення всіх критично важливих переправ для армії РФ в Херсонській області

Карта бойових дій на Півдні України станом на 24 липня

Сьогодні Збройні сили України знищили батарею зенітно-ракетних комплексів С-300, які були розміщені біля селища Зеленотропинське. Ця батарея знаходилась на відстані понад 80 км від Миколаєва. Вона була однією із тих, які обстрілюють Миколаїв керованими ракетами класу повітря-повітря. Росіяни запускали ці ракети навмання, просто наводячи їх на місто. Знищення російських систем ППО за допомогою американських РСЗВ HIMARS є першим кроком до ліквідації протиповітряної оборони російської армії на тимчасово окупованих територіях. З дальністю у 80 км HIMARS чудово дістає і до мостів під Херсоном та Новою Каховкою. Удари по мостах в Херсонській області є чітким сигналом ворогам, що їм потрібно "проявити жест доброї волі" (іронічний вислів, який набув відповідного забарвлення після офіційних заяв Росії, якими вони пояснювали втечу свого угруповання із острова Зміїний, - Ред.) та покинути українську територію. 19 та 20 липня завдяки серії влучних ударів з ладу був виведений Антонівський міст. За останні два дні ЗСУ додали ще два ураження мостів, які забезпечують російські війська поблизу Херсона. 23 липня був уражений Дарʼївський міст через річку Інгулець. Сьогодні також зʼявилась інформація про удар по мосту через шлюз ГЕС у Новій Каховці. Зараз окупаційна влада намагається привести ці мости до ладу, однак це не так просто. Таким чином всі автомобільні мости через Дніпро в Херсонській області, через які проходять лінії постачання російських військ, були пошкоджені. ЗСУ завершують вогневе ураження всіх критично важливих переправ для армії РФ. Без них угруповання російських військ залишається без постачання палива, боєприпасів та інших необхідних речей.





Ворог перекидає частину військ з Ізюма до Запоріжжя

Удари Збройних сил України по мостах в Херсонській області

Серйозне значення має і напрямок Запоріжжя, де також відбуваються важливі дії. Використовуючи потенціал наших військ, ми намагаємось забезпечити контроль над нашою територією, а з іншого боку забезпечити просування наших військ по всій ділянці фронту. Поки що на цьому напрямку спостерігається певний паритет сил. Ворог починає перекидати частину військ з Ізюма до Запоріжжя. ЗСУ також перекинули частину підрозділів на запорізький напрямок для того, щоб провести окремі наступальні операції. Такі операції ЗСУ можуть провести незабаром в зоні Вугледару. Фактично вся південна лінія фронту сьогодні перебуває в динамічних змінах.

Мапа бойових дій на Запоріжжі станом на 24 липня