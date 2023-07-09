Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Росія 500 днів тому розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір захопити Київ протягом трьох днів, але не досягли жодної з намічених цілей в Україні", - зазначають в ISW.

Експерти вважають, що рішучий та вмілий український опір призвів до кульмінації численних російських наступальних операцій, у тому числі на Київ. Також це дозволило звільнити українські області, які тимчасово захопили російські війська.

"Українські сили закріпили та утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще окупували", - йдеться у звіті ISW.

Також в Інституті зазначили, що за допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але стоїть перед критичним завданням звільнення стратегічно важливої ​​території, яка все ще знаходиться під контролем Росії.

Підсумки 500 днів повномасштабної війни в Україні

8 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила підсумки 500 днів широкомасштабної війни Росії проти України. "497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу". 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі", - наголосила Маляр.

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських героїв на острові Зміїному. Глава держави опублікував відповідні відео з острова на своїх сторінках у соцмережах.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що за останні 500 днів повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних осіб, ніж за всі попередні 8 років бойових дій на сході України.

Також Офіс генерального прокурора підбив підсумки 500 днів повномасштабної війни Росії проти України: 94 000 воєнних злочинів, 10 500 вбитих мирних українців і майже 500 дітей.