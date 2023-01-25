Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиці української системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, агента цікавили точні локації місцевих об’єктів енергетики", - додали в пресслужбі.

За даними СБУ, зібрані відомості зловмисник зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби.

Окупанти обіцяли чоловікові за "роботу" до 70 тис. грн на місяць.

"У разі отримання розвідданих загарбники планували використати їх для підготовки і проведення серії ракетних ударів по українських об’єктах", - повідомили в СБУ.

24 січня СБУ викрила пособника окупантів, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького, зокрема намагався встановити маячок на електропідстанції.

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