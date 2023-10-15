За час окупації у Криму виявили понад 5 тисяч порушень прав людини

Про це заявив кримськотатарський активіст, правозахисник, заступник директора Українського інституту Алім Алієв під час конференції "Крим глобальний. Розуміння України через Південь", пише Укрінформ.

"За останні 9,5 року понад 5 тисяч порушень прав людини було зареєстровано в Криму. В основному це стосується кримських татар. Росія намагається зосередити увагу на кримських татарах, виставляючи їх потенційними терористами та злочинцями ", - сказав Алієв.

Правозахисник зазначив, що сьогодні Україна проходить через процес деколонізації Криму. За його словами, Крим після 2014 року перетворився на "зразок заходів колонізації для Росії".

За час окупації з Криму виїхали близько 70 тисяч людей, а понад 700 тисяч - приїхали туди з Росії. Серед приїжджих як військові, так і цивільні.

"Це наша спільна війна. І у цій війні чимало кримських татар, українців та представників інших національностей зараз знаходяться у лавах ЗСУ на передовій. Це війна не тільки за нашу територію, за нашу землю, але й за нашу самобутність, за нашу гідність і за наше майбутнє", – наголосив Алієв.