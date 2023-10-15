За час окупації у Криму виявили понад 5 тисяч порушень прав людини
Від початку російської окупації Криму у 2014 році на півострові зафіксували понад 5 тисяч порушень прав людини. Переважно вони стосувалися кримських татар
Про це заявив кримськотатарський активіст, правозахисник, заступник директора Українського інституту Алім Алієв під час конференції "Крим глобальний. Розуміння України через Південь", пише Укрінформ.
"За останні 9,5 року понад 5 тисяч порушень прав людини було зареєстровано в Криму. В основному це стосується кримських татар. Росія намагається зосередити увагу на кримських татарах, виставляючи їх потенційними терористами та злочинцями ", - сказав Алієв.
Правозахисник зазначив, що сьогодні Україна проходить через процес деколонізації Криму. За його словами, Крим після 2014 року перетворився на "зразок заходів колонізації для Росії".
За час окупації з Криму виїхали близько 70 тисяч людей, а понад 700 тисяч - приїхали туди з Росії. Серед приїжджих як військові, так і цивільні.
"Це наша спільна війна. І у цій війні чимало кримських татар, українців та представників інших національностей зараз знаходяться у лавах ЗСУ на передовій. Це війна не тільки за нашу територію, за нашу землю, але й за нашу самобутність, за нашу гідність і за наше майбутнє", – наголосив Алієв.
- Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні станом на серпень 2023 року зафіксували 100 666 скоєних окупантами воєнних злочинів.
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