За час повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала понад 152 тисячі житлових будинків і понад 60 тисяч об'єктів інфраструктури
За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 40,5 тис. обстрілів України, унаслідок яких було зруйновано понад 152 тис. житлових будинків і понад 60 тис. об'єктів інфраструктури
Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.
"Разом із житловими будинками з початку повномасштабного вторгнення російськими ракетними ударами зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури", - зазначив Клименко.
Він додав, що наразі відкрито 66 300 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями. Близько 80% з них - це порушення законів і звичаїв війни.
За словами Клименка, ці злочини документують і передають СБУ для подальшого розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Також задокументовані злочини передають до Офісу генпрокурора України, який на їхній основі готує матеріали до міжнародних судів.
"По них готуються матеріали, щоб потім міжнародні суди розглядали в подальшому ці справи щодо скоєння воєнних злочинів на території нашої країни", - наголосив міністр.
- У суботу, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по території Запорізької області.
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