За час повномасштабної війни окупанти вбили 382 українські дитини, - Офіс генпрокурора
Станом на ранок 4 вересня більше ніж 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зокрема 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46", -йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 3 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.
"3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. Загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення", - додають в Офісі генпрокурора.
Крім цього там зазначили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, у Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе