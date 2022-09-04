За час повномасштабної війни окупанти вбили 382 українські дитини, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46", -йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 3 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

"3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. Загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення", - додають в Офісі генпрокурора.

Крім цього там зазначили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України

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