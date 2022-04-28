За час повномасштабної війни втрати окупантів у Маріуполі сягнули понад $1,1 млрд, - "Азов"

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Вдумайтеся, ці гроші - це можливість побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки. Це лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом", - каже Паламар.

Він додав, що ця ніч була з колосальною кількістю авіаударів (близько 50), фосфорних бомб, ракет, артилерії і всього що може використати "варвар проти людства".

Святослав Паламар закликав військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто перебуває у Маріуполі.

"Для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому нам важко усвідомити чому нам обіцяють та не діють", - каже Паламар.

Нагадаємо, у Кремлі заперечили згоду Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі

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