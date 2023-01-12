Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Зазначається, що ворог обстріляв прикордоння Есманської громади, всього зафіксовано 14 прильотів. Живицький також відзначив, що окупанти відкривали автоматні черги у бік нашої території.

У Середино-Будській громаді зафіксовано 7 прильотів.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

За день 11 січня на Сумщині було зафіксовано 7 прильотів внаслідок російських обстрілів.

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