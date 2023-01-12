За день окупанти 21 раз обстріляли Сумщину
У четвер, 12 січня, росіяни з мінометів обстріляли Есманську та Середино-Будську громади на Сумщині, всього було зафіксовано 21 приліт
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Зазначається, що ворог обстріляв прикордоння Есманської громади, всього зафіксовано 14 прильотів. Живицький також відзначив, що окупанти відкривали автоматні черги у бік нашої території.
У Середино-Будській громаді зафіксовано 7 прильотів.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
- За день 11 січня на Сумщині було зафіксовано 7 прильотів внаслідок російських обстрілів.
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