Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення ворога

За добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення ворога

18 червня, 2023 неділя
07:18
Війна з Росією Збройні Сили України

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. На фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 червня.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси", - йдеться у повідомленні.

Армія Росії завдала 43 авіаударів та здійснила 51 обстріл з РСЗВ по населених пунктах України за добу

Російська армія за минулу добу завдала ракетно-авіаційного удару по позиціях наших військ та населених пунктах, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Ворог здійснив 4 ракетні удари по території України.

Усього протягом минулої доби ворог завдав 43 авіаційних ударів, також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. 

У Генштабі повідомляють, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог зосереджений на 4 напрямках, відбулося 26 бойових зіткнень

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдали авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку РФ проводила наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдала авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснила обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та Гаврилівки, Козацького і Комишан на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, Михайлівка, Новодмитрівка, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

ЗСУ уразили 3 пункти управління, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи ворога

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях", - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також зазначається, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту. В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з-поміж мобілізованих. До розшуку залучили підрозділи росгвардії.

  • За минулу добу 17 червня авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Нікополь
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
Сиріл Рамафоса
17 червня, 2023 субота
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
Дмитро Медведєв
14 червня, 2023 середа
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
Генрі Кіссінджер
16 червня, 2023 п'ятниця
Політичне виживання Путіна в разі перемоги України буде малоймовірним, – Кіссінджер
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
18 червня
08:44
втрати ворога
650 солдат, 7 танків, 2 гелікоптери та 13 артилерійських систем: втрати росіян за добу
08:32
Анонс
Збірна Італії, Ліга націй
Нідерланди - Італія: де та коли дивитись матч за третє місце Ліги націй
08:19
ЗСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту, - ISW
08:03
обстріл, ППО
За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52 та 12 дронів
08:01
Анонс
Збірна Іспанії з футболу
Хорватія - Іспанія: де та коли дивитись фінал Ліги націй
08:00
OPINION
Сергій Таран
Лукашенко і ядерна зброя: Заходу байдуже
07:00
Збірна Португалії
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня
06:49
в Швейцарії загорілась повітряна куля
У Швейцарії спалахнула та впала повітряна куля: 7 людей постраждали
06:30
OPINION
Микола Княжицький
Україна переможе, буде в НАТО і ЄС, і жоден сусідський варвар нам не загрожуватиме
06:25
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Китаю з робочим візитом
01:56
Кривий Ріг
У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО
00:29
війна проти РФ ЗСУ
Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні
2023, субота
17 червня
23:42
Ромелу Лукаку
Відбір на Євро-2024: Бельгія та Австрія зіграли внічию у центральному матчі дня
23:09
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: МВС заявило про збільшення кількості загиблих
22:51
Хоселу, Еспаньйол
"Реал" оформив несподіваний трансфер форварда на заміну Бенземи
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Підрив росіянами Каховської ГЕС - це ворота до знищення інших інфраструктурних об'єктів України, - Портников
22:11
Оновлено
Херсон
У Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу не оголошували
22:00
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Треба готуватися до дуже складних відносин між Туреччиною та США, - експерт-міжнародник Семиволос
21:44
путін
Путін підтвердив, що Росія вивозила дітей з України
21:36
Безпілотник
На Херсонщині сили ППО збили два безпілотники
21:25
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни підривом греблі Каховської ГЕС мали на меті зменшити лінію зіткнення та ущільнити свої війська, - військовий експерт Селезньов
21:21
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Норвегія втратила перемогу над Шотландією у відборі на Євро-2024
21:12
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що шансів у "зернової угоди" немає
21:11
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
20:37
Еден Азар
Найдорожчий футболіст в історії "Реалу" замислився над завершенням кар'єри
20:31
Іран
Азербайджан припинить видавати візи громадянам Ірану в аеропортах, - ЗМІ
20:22
Джо Байден
"Боже, бережи королеву": Байден у промові про контроль над зброєю
20:19
Віктор Циганков, збірна України, збірна Північної Македонії
Матч "Барселони" проти аматорів: футболіст Північної Македонії принизив збірну України
20:03
OPINION
Володимир Гевко
Звинувачувати нас у "розлюдненні" неадекватно
20:00
Ексклюзив
путін
Путін боїться наслідків контрнаступу ЗСУ, тому що не розуміє, куди зможе дійти українська армія, - Фейгін
19:54
Росіяни вивозять близько 300 дітей з окупованого Бердянська у Чувашію
19:40
Джо Байден
Байден заявив, що не спрощуватиме Україні шлях до НАТО
19:24
Ексклюзив
До Ірану є питання, але він дотримується обов'язків по договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї, - експерт з ядерної безпеки Подвиг
19:11
Ексклюзив
Бен Ходжес
Якщо не деокупувати Крим, РФ зможе надалі нападати на Україну, - генерал Ходжес
19:07
окупанти орки
Росіяни облаштували острів Джарилгач під полігон, де проводять військові навчання
18:47
Денис Шмигаль
Уряд готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, - Шмигаль
18:35
ЄС - Україна
ЄС назвав марною справою намір Росії провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
18:29
Оновлено
Репортаж з позицій російських окупантів
Французький телеканал зняв репортаж з позицій російських військових на окупованих територіях. МЗС України відреагувало
18:20
Херсонщина обстріл
Росіяни атакували Козацьке на Херсонщині: є загиблий та поранені
18:11
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Телеграм-канали, а навіщо ви підриваєте обороноздатність держави?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV