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ЗСУ за добу завдали 17 ударів по зосередженні особового складу противника та знищили ворожий вертоліт Ка-52, - Генштаб

17 червня, 2023 субота
06:58
Війна з Росією ЗСУ війна проти РФ

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня

Про це повідомили у facebook Генштабу ЗСУ у суботу, 17 червня.

Зазначається також, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.

За добу армія РФ завдала 33 авіаційних удари та здійснила 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню 

Протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Додається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне.

Авдіївський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдав авіаудару Авдіївки. Також, здійснив артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області.

Мар’їнський напрямок: протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник обороняється. Обстріляв Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Командування РФ встановило порядок лікування поранених військовослужбовців, згідно з яким, евакуації підлягають лише офіцери

У дописі зазначається, що противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

"Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким, евакуації до РФ підлягають виключно офіцери", - йдеться у дописі.

Додається, що сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжко-місць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі.

  • 17 червня зазначалося, що підтверджені втрати російських сил під час бойових дій у Бахмуті та Вугледарі Донецької області у перші п'ять тижнів 2023 року перевищили втрати, які Росія зазнала у перші п'ять тижнів повномасштабного вторгнення в Україну.
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