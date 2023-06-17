Про це пише "Медіазона", посилаючись на дані, зібрані за відкритими джерелами разом із "Російською службою BBC" та волонтерами.

Згідно з цією оцінкою, з 5 січня по 8 лютого 2023 року в Україні загинуло 2504 особи, а в перші тижні вторгнення, з 24 лютого по 30 березня 2022 року, загинули 2175 людей.

На початку вторгнення Росія вела наступ на кількох напрямках, а в перші тижні 2023 – переважно в Бахмуті і Вугледарі.

Наймасовіші втрати, згідно з підрахунком журналістів, Росія зазнала другого тижня війни, з 3 по 9 березня 2022 року, коли загинули 599 осіб. Під час боїв у Бахмуті та Вугледарі російські сили зазнавали порівняльних втрат – так, з 26 січня до 1 лютого 2023 року загинула 541 людина, а з 2 по 8 лютого – 559 осіб.

Як зазначає "Медіазона", дані за 2023 рік неповні, оскільки про багато втрат стає відомо із затримкою. "Підтверджені втрати як за січень 2023, так і за інші місяці цього року зростуть найближчим часом", - зазначає видання.

З 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року, за підрахунками журналістів, підтверджено загибель 25 528 росіян, які брали участь у вторгненні в Україну, але реальні втрати значно вищі.

У грудні 2022 року війська Росії розпочали широкий наступ на кількох напрямках на Донбасі, але зазнали невдачі на ряді з них. У січні 2023 року сили РФ розпочали наступ на Вугледар, захопили кілька найближчих населених пунктів, але у лютому з великими втратами відійшли.

У битві за Бахмут брали участь найманці ПВК Вагнера, у тому числі колишні в'язні, яких завербували у російських колоніях для участі у війні в Україні. Наприкінці травня 2023 року бійці ПВК оголосили про захоплення Бахмута і залишили місто, поступившись місцем регулярним частинам армії РФ.

У Міноборони Великобританії вважають, що з травня 2022 року в Бахмуті загинули або зазнали поранень понад 60 тисяч росіян. За даними США, з грудня 2022 року по травень 2023 року в Бахмуті загинули близько 10 тисяч найманців ПВК Вагнера.

У середині лютого стало відомо, що під Вугледаром армія РФ почала масштабний наступ, але ЗСУ розбили велику колону окупантів. Після цього атака припинилася.

Що відомо про "захоплення" Бахмута

20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.

21 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. осіб.

23 травня Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що щоденні втрати РФ в Бахмуті сягають 200 осіб вбитими та пораненими.

24 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що у боях за Бахмут загинуло 20 тис. російських найманців.

25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.

Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.