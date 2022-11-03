Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у ранковому зведенні.

Сили протиповітряної оборони України збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БПЛА "Орлан".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

У Миколаївській області українські захисники ліквідували до 60 загарбників, а в Запорізької області поранили близько 50 солдатів.

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