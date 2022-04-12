За добу до Угорщини прибули близько 9 тис. біженців з України
У понеділок 11 квітня, до Угорщини прибуло 9 тисяч українських біженців. 4 587 людей перетнули кордон безпосередньо з України в неділю, а ще 4 280 людей прибули з Румунії
Про це повідомляє Hungary Today з посиланням на штаб національної поліції.
Поліція видала посвідчення на тимчасове проживання (впродовж 30 днів) 856 громадянам України. Власники таких дозволів повинні протягом тридцяти днів зв’язатися з місцевим імміграційним офісом поблизу свого місця проживання, щоб подати заяву на отримання постійних документів.
Поліція Будапешта зустріла біженців, які прибули потягом. Це 632 людини, з них 286 дітей. Про це повідомляє сайт муніципальної поліції.
Біженців, які прибули спеціальними поїздами на залізничну станцію "Kőbánya felő" у Будапешті, автобусом доправили до спортивного центру, який слугує гуманітарним транзитним пунктом. Місцева влада також допомогла перевезти семеро людей, у тому числі трьох дітей, в столицю та околиці.
- Нагадаємо, 9 квітня речник прем’єр-міністра Угорщини Золтан Ковач повідомив, що Угорщина не буде постачати зброю для підтримки України у війні з Росією, але продовжить надавати гуманітарну допомогу.
- Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях.
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