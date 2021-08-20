За добу майже 130 тис. українців зробили щеплення від COVID-19
19 серпня 129 027 людей прищепились проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 57 497 людей, закінчили вакцинацію - 71 530 людей.
19 серпня працювали: 870 бригад, 2 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.
Від початку кампанії вакцину отримали 4 971 752 людини, з них одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані – 2 980 278 людей.
Всього зробили 7 952 028 щеплень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації в Україні прискорилися до 1 млн щеплень на тиждень.
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