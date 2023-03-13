За добу на Донеччині армія РФ поранила сім мирних жителів
За минулу добу унаслідок воєнних дій російських військ постраждало щонайменше сім жителів населених пунктів Донецької області
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
12 березня росіяни поранили сім жителів Донеччини. Зокрема, у Бахмуті постраждало чотири мирних мешканці. Також у місті Красногорівка дві людини та одна у Костянтинівці.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1407 жителів, щонайменше 3169 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
- У четвер, 9 березня, унаслідок дій армії Росії на території Донецької області один мирний житель загинув, двоє зазнали поранень.
- 10 березня упродовж доби росіяни гатили по Донеччині: пошкоджено багатоповерхівки, лінії електропередачі, дві людини загинули.
- Ворог на Донеччину доставляє потягами в'язнів, серед них жінки, - повідомили в Генштабі.
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