За добу на Донеччині армія РФ поранила сім мирних жителів

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

12 березня росіяни поранили сім жителів Донеччини. Зокрема, у Бахмуті постраждало чотири мирних мешканці. Також у місті Красногорівка дві людини та одна у Костянтинівці.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1407 жителів, щонайменше 3169 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.