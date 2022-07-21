За добу піротехніки знешкодили 603 вибухонебезпечні предмети
За добу піротехніки обстежили 185 гектарів територій і знешкодили 603 вибухонебезпечні предмети, з них 12 авіаційних бомб
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, рятувальники найбільше викликів отримали на Харківщині та Київщині, за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 200 гектарів територій і знешкодили 603 вибухонебезпечні предмети.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 162 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 603 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 12 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 185 гектарів...Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 6313 разів, Київщині – 4434, Чернігівщині – 2811, Миколаївщині – 1445, Черкащині – 882, Сумщині – 841", - пише ДСНС.
У службі підрахували, що за весь період війни з Росією ДСНС знешкодили 2092 авіаційні бомби.
"Всього з початку військового вторгнення Росії знешкоджено 164 тисячі вибухонебезпечних предметів та 663 кг вибухової речовини, у тому числі 2092 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 65,7 тис. гектара", - йдеться у дописі.
- Раніше повідомлялося, що ДСНС оголосила набір на курси саперів.
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