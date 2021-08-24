За добу понад 71 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу
23 серпня 71 427 людей прищепились проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Так, за добу 71 427 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовані - 43 285 осіб.
Протягом доби працювали:
- 604 мобільні бригади,
- 2 321 пункт щеплення;
- 328 центрів вакцинації.
Як зазначається, з початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 099 802 оосби, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 179 661 особа.
- Упродовж доби 23 серпня було зареєстровано 692 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 54 дитини та 4 медпрацівники.
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