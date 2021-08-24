За добу понад 71 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.

Так, за добу 71 427 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовані - 43 285 осіб.

Протягом доби працювали:

604 мобільні бригади,

2 321 пункт щеплення;

328 центрів вакцинації.

Як зазначається, з початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 099 802 оосби, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 179 661 особа.

Упродовж доби 23 серпня було зареєстровано 692 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 54 дитини та 4 медпрацівники.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb