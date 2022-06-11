Про це інформує на сайті пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці зафіксували 30 пошкоджень цивільної інфраструктури – 14 домівок, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.

Обстрілювали російські окупанти міста Авдіївка, Залізне, Миколаївка, Горняк, смт Черкаське та села Новомиколаївка, Високоіванівка, Першотравневе, Суха балка, Птиче, Карпівка, Нетайлово й Новобахмутівка.

Рашисти обстрілювали мирних жителів із танків, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо" та стрілецької зброї.

Усі воєнні злочини Росії задокументовано.

"Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Не підіймайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101", – закликають правоохоронці.

11 червня окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ.

Російська армія готується вести наступальні дії з Ізюма в напрямку Слов’янська, а з Попасної в напрямку Бахмута, щоб оточити місто та перерізати трасу до Лисичанська.

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