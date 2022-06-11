За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, зруйновані будинки та лінії електропередач
11 червня армія РФ вела вогонь з важкої артилерії, мінометів, ракет і реактивних систем залпового вогню по 13 населених пунктах Донеччини
Про це інформує на сайті пресслужба Національної поліції України.
Правоохоронці зафіксували 30 пошкоджень цивільної інфраструктури – 14 домівок, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі.
Обстрілювали російські окупанти міста Авдіївка, Залізне, Миколаївка, Горняк, смт Черкаське та села Новомиколаївка, Високоіванівка, Першотравневе, Суха балка, Птиче, Карпівка, Нетайлово й Новобахмутівка.
Рашисти обстрілювали мирних жителів із танків, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо" та стрілецької зброї.
Усі воєнні злочини Росії задокументовано.
"Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Не підіймайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101", – закликають правоохоронці.
- 11 червня окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ.
- Російська армія готується вести наступальні дії з Ізюма в напрямку Слов’янська, а з Попасної в напрямку Бахмута, щоб оточити місто та перерізати трасу до Лисичанська.
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