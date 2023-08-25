За добу Росія обстріляла 10 областей України: одна людина загинула, 9 поранено

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу область зазнала 11 обстрілів у напрямку: сіл Янжулівка, Блешня, Мхи, Карповичі, Семенівської громади Новгород-Сіверського району; сіл Гай, Гремʼяч, Новгород-Сіверської громади; села Клюси Сновської громади Корюківського району; села Сеньківка Городнянської громади Чернігівського району.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили здійснено 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня російська армія цілила по Нікопольщині, двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду.

Запорізька область: зафіксовано 79 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали 9 обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному.

Харківщина: за добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище, Мала Вовча Чугуївського району, Тополі Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Орлянки Куп'янського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Луганщина: ворог штурмує південніше Сватового, а саме в районі Новоєгорівки, відходить зі значними втратами. За добу противник здійснив 153 обстрілів.

Донеччина: рашисти здійснили 16 обстрілів 12 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, смт Красноторка, смт Щербинівка, смт Курдюмівка, с.Кліщіївка, с.Новоукраїнка, с.Максимівка, с.Торське, с.Скучне, с.Новоселівка Перша, с.Прелесне. За добу — шестеро поранених.

Одещина: вночі ворог двічі атакував область. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59, в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

Миколаївщина: артилерійські обстріли зафіксовані по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 81 обстріл, з них по Херсону — 4 обстріли. Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; будівлю комбінату у Херсоні; адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі; територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення, з них одна дитина.