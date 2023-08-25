Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За добу Росія обстріляла 10 областей України: одна людина загинула, 9 поранено

За добу Росія обстріляла 10 областей України: одна людина загинула, 9 поранено

25 серпня, 2023 п'ятниця
11:32
Війна з Росією Атака Дніпропетровщини

Протягом середи, 24 серпня, російські військові атакували десять областей України. Унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 9 дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу область зазнала 11 обстрілів у напрямку: сіл Янжулівка, Блешня, Мхи, Карповичі, Семенівської громади Новгород-Сіверського району; сіл Гай, Гремʼяч, Новгород-Сіверської громади; села Клюси Сновської громади Корюківського району; села Сеньківка Городнянської громади Чернігівського району. 

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили здійснено 6 обстрілів  прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. 

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня російська армія цілила по Нікопольщині, двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду.

Запорізька область: зафіксовано 79 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали 9 обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному.

Харківщина: за добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище, Мала Вовча Чугуївського району, Тополі Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Орлянки Куп'янського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Луганщина: ворог штурмує південніше Сватового, а саме в районі Новоєгорівки, відходить зі значними втратами. За добу противник здійснив 153 обстрілів.

Донеччина: рашисти здійснили 16 обстрілів 12 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, смт Красноторка, смт Щербинівка, смт Курдюмівка, с.Кліщіївка, с.Новоукраїнка, с.Максимівка, с.Торське, с.Скучне, с.Новоселівка Перша, с.Прелесне.  За добу — шестеро поранених.

Одещина: вночі ворог двічі атакував область. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59, в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

Миколаївщина: артилерійські обстріли зафіксовані по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 81 обстріл, з них по Херсону — 4 обстріли. Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; будівлю комбінату у Херсоні; адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі; територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі. 

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення, з них одна дитина.

  • Уночі на 25 серпня російські терористи атакували Дніпропетровську область з різного озброєння. Пошкоджені підприємство, лінія електропередачі, будинок і газопроводи.
  • Окрім цього, російські війська двічі за ніч на 25 серпня атакували Одеську область за допомогою крилатих ракет.
Суспільство
Росія
зброя
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
Василь Шкляр
24 серпня, 2023 четвер
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
13:02
Cтійке зростання та прибутковість: власник OnlyFans отримав $338 млн дивідендів
12:38
прапор у Бостоні
У Бостоні розгорнули найбільший у світі український прапор
12:32
Сергій Крук
Уряд звільнив голову ДСНС Сергія Крука
12:25
Володимир Соловйов
Російський пропагандист Соловйов назвав верховного представника ЄС Борреля ворогом слов'ян
12:21
куртка тактична
Співвласником турецької фірми, яка продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая, - Українська правда
12:21
путін пригожин
Ліквідація Пригожина - тільки початок, РФ зачищає інформаційно-політичне поле, - Центр страткомунікацій та інформбезпеки
12:14
Передавання ворогу даних про рух ЗСУ під Бахмутом: мешканка Донеччини отримала підозру
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Чому чужі експерти для нас - авторитет
11:40
Дія.Бізнес
Мінцифри запускає програму "Міцність": як отримати $60 тис. на розвиток бізнесу
11:31
Огляд
міжнародний огляд
Путін переписує підручники з історії, а 42 українські безпілотники роблять бурю у Криму. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
11:28
Радник президента ЦАР заявив, що загибель Пригожина не вплине на співпрацю країни з РФ
11:07
окупанти
Росіяни брешуть, начебто Україна й Захід погодилися залишити окуповану частину Херсонщини РФ, - речник Генштабу
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розповів, скільки F-16 Норвегія може надати Україні
10:38
Оновлено
обстріл Харківської області
Армія РФ уранці обстріляла Подоли на Харківщині: поранено чоловіка
10:35
У Києві повідомили про підозру голові ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон
10:20
Ракетоносій "калібрів"
РФ продовжує утримувати в морі ракетоносій, загальний залп може сягати 8 "калібрів"
10:19
долар
Курс валют на 25 серпня: ціни у банках й обмінниках
10:12
прикордонник
У ДПСУ сказали, чи вплинула катастрофа літака Пригожина на активність вагнерівців біля кордонів України
10:04
OPINION
Олексій Петров
Цілодобова гра зі смертю
09:52
Ексклюзив
Маріуполь
Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі
09:47
Євген Пригожин
У британській розвідці припустили, як загибель Пригожина вплине на ПВК Вагнера
09:47
ЗСУ наступ
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня України
09:43
У Києві поліція затримала двох сестер
Танцювали на могилах загиблих військових: у Києві поліція затримала двох сестер
09:06
ППО
Уночі сили ППО збили 4 російських ракети і безпілотник
09:02
OPINION
Яценюк
Десять тез реаліста
08:51
Атка Дніпропетровщини
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дроном й "градом": понад 700 родин лишилося без світла, є пошкодження
08:41
Лідери Індії і Китаю активізують зусилля для деескалації напруженості на кордоні
08:15
Оновлено
Окупанти
Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні
08:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про входження у зону "відповіді" 13 китайських винищувачів
08:02
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
"Шпіони нагло врут, нє зная нічєво..."
07:40
Оновлено
Росіяни атакували Одещину ракетами
07:18
Китайські покупці запасаються сіллю після викиду очищеної води з Фукусіми
07:06
ЧВК Вагнер
Готовність Путіна публічно вбити Пригожина й Уткіна спонукає Раду командування Вагнера утриматися від призначення наступників, - ISW
06:50
Латвія
Латвійські органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які обиратимуть навчання у Росії
06:28
Вогонь, пожежа
Лісові пожежі у Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС, - єврокомісар Ленарчич
06:09
Андрій Ярмоленко, "Динамо", єврокубки, Ліга конференцій
Україна втратила дві позиції у рейтингу УЄФА
06:09
Сербія
Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич
05:41
Дональд Трамп
Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, його відпустили під заставу
05:23
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили
05:02
російський добровольчий корпус РДК
РДК записав відеозвернення до вагнерівців, які не здійснювали воєнні злочини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV